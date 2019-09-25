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среда, 25 сентября 2019 20:11

"Тут с опущенными головами играть нельзя". Как Украина божила на чемпионате Европы

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Сборная Украины по волейболу проиграла во вторник, 24 сентября, сборной Сербии - 2:3 и остановилась в шаге от полуфинала чемпионата Европы. Это - высшее достижение за всю историю независимой Украины. До сих пор мы никогда не выходили из группы.

Сборная начала свой путь на Евро-2019 в группе "Д". Мы обыграли сборные Эстонии, Чехии и Черногории и уступили в упорной борьбе Нидерландам и чемпионам мира - сборной Польши.

В 1/8 финала украинцы неожиданно для всех победили в Антверпене хозяев турнира - сборную Бельгии - 3:2. Наши имели шанс прорваться в полуфинал, но путь им преградила сборная Сербии - вторая по рейтингу европейская сборная.

На Евро железное место в основном составе имели Диденко (доигрывал сезон в "Винницы", сейчас без клуба), Виецкий (чемпион Сербии "Войводина"), Семенюк (летом перешел в бельгийский "Маасейк", до этого играл за "Барком-Летучие мыши" ), Теременко (чемпион Франции "Тур"), Плотницкий (играл за итальянскую "Монцу", летом перешел в "Перуджу"), Ян Ерещенко (российский "Урал"). Тренер часто тасовал разве либеро - Гордена Брову ( "Барком-Летучие мыши") и Дениса Фомина ( "Сердце Подолья").

 

Главный кузнец победы - тренер Угис Крастиньш. После проигранного первого сета Польше латвиец убрал с паркета основу и дал время дублерам. Понимал - ловить в этой игре нечего, а физически и эмоционально команда истощится. А через два дня - Бельгия. Уже во время игры с бельгийцами Угис понял - люди со скамейки не могут заменить лидеров. И начал стучать к основным. Он вовремя брал тайм-ауты и говорил ровно то, что надо.

Угис никогда не использует макеты и схемы во время тайм-аутов. Крастиньш говорит банальные и простые вещи, которые в определенный момент нужно услышать игрокам: "Поднимите головы. Вы на чемпионате Европы, ребята. Это вам не чемпионат Украины. Здесь с опущенными головами играть нельзя".

 

После этого успеха сборная Украины гарантировала себе участие в следующем чемпионате Европы.

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник так прокомментировал выступление сборной на чемпионате Европы.

"Вспомнился сегодня великий пророк Тарас Шевченко:"Вот где, люди, наша слава, слава Украины". Нет слов одни эмоции. Я горжусь тем, что имею честь быть президентом такой федерации.

Ребята, тренерский штаб, работники ФВУ, Министерство молодежи и спорта (за исключением некоторых), болельщики - вы крутые, мы на правильном пути.

Знаю, что вчера вся Украина жила волейболом. Все только начинается", - сказал он.

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В полуфиналах этого Евро встретятся Словения - Польша, Франция - Сербия.

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