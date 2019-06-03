Турецкий клуб назначил и уволил тренера в течение 4 ч.

Ибрагим Узюльмеза был тренером "Касымпаша" только 4 часа .Фото: hurriyet.com.tr

Руководство турецкой "Касымпаша" объявило о назначении Ибрагима Узюльмеза главным тренером, но потом что-то пошло не так.

Утром сообщили о назначении 45-летнего тренера руководителем команды на официальном сайте клуба.

Однако через 4 ч. ресурс обновил информацию: Узюльмеза не будет главным тренером "Касымпаша", поскольку стороны не сумели договориться об условиях сотрудничества и, в конце концов, не подписали контракт. Итак, середняк турецкой Суперлиги продолжит поиски нового наставника.

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Ибрагим Узюльмеза известен по выступлениям в "Бешикташе" и сборной Турции. Самостоятельную тренерскую карьеру начал в 2015-м. Специалист ранее работал с "Елязигспором", "Генчлерберлигой", "Газиантепспором" и "Ризеспором".