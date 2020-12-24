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четверг, 24 декабря 2020 13:39

Тухеля отправили в отставку. Новым тренером ПСЖ будет Почеттино

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Тухеля отправили в отставку. Новым тренером ПСЖ будет Почеттино
Почеттино был без работы больше года. Фото Рейтер

Новым главным тренером ПСЖ после вчерашней отставки Томаса Тухеля станет Маурисио Почеттино, сообщает RMC Sport.

Отмечается, что экс-тренер "Тоттенхэма" возглавит парижан, если не произойдет радикального изменения ситуации, что маловероятно.

ПСЖ ведет переговоры с представителями Томаса Тухеля, которого уволили вчера вечером.

Почеттино был без клуба с ноября 2019 года после ухода из "Тоттенхэма".

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ПСЖ идет на 3-м месте в чемпионате Франции, на 1 очко отставая от "Лиона" и "Лилля". В 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с "Барселоной".

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