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суббота, 18 сентября 2021 15:30

Тухель сделал счастливой свою домработницу

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Тухель сделал счастливой свою домработницу
Тухель выиграл Лигу чемпионов из "Челси". Фото: Reuters

Бывший тренер "ПСЖ" Томас Тухель оплатил операцию на сердце для ребёнка своей домработницы, а перед отъездом из Парижа сделал ей дорогой подарок, сообщает RMC Sport.

Поселившись в парижском пригороде в 2018-м, немец нанял уборщицу филиппинского происхождения. Постепенно Тухель узнал о жизненных обстоятельствах женщины. Оказалось, что она работала ради того, чтобы оплатить операцию на сердце для своего ребенка. Тогда тренер решил покрыть все затраты на лечение. Позднее специалист узнал, что домработница мечтает вернуться на родину и воссоединиться со своей семьей. Перед тем как покинуть столицу после увольнения из "ПСЖ" в декабре 2020 года, немецкий тренер сделал ей щедрый подарок – купил дом на Филлипинах.

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Сейчас Тухель возглавляет лондонский "Челси". В прошлом сезоне он помог команде стать победителем Лиги чемпионов. После четырёх туров английской Премьер-лиги в этом сезоне команда занимает второе место, имея в своём активе 10 очков.

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Дата
18
сентября

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