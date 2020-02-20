Трое футболистов "Шахтера" не смогут сыграть против "Бенфики"

Джокер "Шахтера" Манор Соломон не сыграет против "Бенфики" из-за травмы. Фото: из отрытых источников

У "Шахтера" серьезные кадровые проблемы накануне первого матча 1/16 Лиги Европы против "Бенфики".

Пропускает игру бразильский правый защитник Додо. У него дисквалификация после удаления в матче Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты", сообщает "24 канал".

Также вне заявки останется еще один бразилец Майкон. Он пропустил часть зимних сборов клуба, поскольку был в расположении олимпийской сборной Бразилии.

До сих пор травмированным остается израильский вингер Манор Соломон. Его в игре против "Бенфики" тоже не будет.

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"Шахтер" и "Бенфика" вылетели в Лигу Европы, заняв в своих группах в Лиге чемпионов третьи места. Обе команды лидируют в своих чемпионатах. Игра состоится 20 февраля. Начало матча - 20 часов по киевскому времени