Три украинки пробились в полуфинал в гребле

Людмила Лузан показала третье время. фото - canoe.in.ua

Украинки Юлия Юрийчук и Мария Повх прошли предварительный раунд в гребле на байдарках-одиночках на дистанции 500 м и пробились в полуфинал. Юрийчук заняла третье место с результатом 1.58.657. Повх показала второе время - 1.50,769.

Людмила Лузан выиграла предварительный заплыв на каноэ-одиночке на дистанции 200 м, вышла в полуфинал с третьим временем - 45,571.

На место в полуфинале в этой дисциплине претендовала и Анастасия Четверикова, однако с результатом 47,472 пройти дальше ей не удалось.

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Сегодня состоялся женский финал в беге на 400 м с барьерами. Украинки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук заняли пятое и шестое место. Победу с мировым рекордом одержала американка.