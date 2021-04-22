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четверг, 22 апреля 2021 19:03

Три города не смогут принять матчи Евро

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Три города не смогут принять матчи Евро
Евро перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: Reuters

Дублин, Бильбао и Мюнхен не будут принимать матчи Евро-2020/21.

УЕФА не допустит эти города к матчам из-за того, что они не могут гарантировать зрителей на трибунах, сообщает Twitter организации.

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Дублин и Бильбао подтвердили информацию официально. Эти города не смогли обеспечить заполняемость арен на 25%, что является обязательным условием УЕФА.

В Дублине, Мюнхене и Бильбао должны были пройти по 4 матча. Украина свои встречи проведет в Бухаресте и Амстердаме, которые подтвердили заполняемость стадионов.

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Турнир перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

Впервые в истории Евро турнир должны были принимать 12 различных городов. Теперь их осталось 9.

Сборная Украины в групповом раунде сыграет против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.

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