Тренеры Нидерландов и Австрии прокомментировали группу с Украиной

Рональд Куман и Андрей Шевченк в свое время были топ-футболистами

После жеребьевки финального турнира чемпионата Европы 2020 года, прошедшей в субботу в Румынии, тренеры команд делились своими впечатлениями. Об этом пишет "Сегодня".

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман выглядел довольным. Напомним, накануне жеребьевки бывший защитник говорил: "То, что мы сыграем с Украиной, не так уж плохо".

Теперь же Куман в первую очередь сказал, что рад получить из третьей корзины Австрию, а не Португалию:

"Конечно, я предпочитаю играть с Австрией, а не Португалией. Со всем уважением к австрийцам, мы знаем, насколько сильным оппонентом является сборная Португалии. И мне нравится играть с командой, с которой мы не играем часто. Само собой, я знаю многих игроков австрийской сборной, и мы приготовимся ко встрече с ними со всей серьезностью".

Кроме того, тренер "оранжевых" посвятил несколько предложений в свежем комментарии нидерландским СМИ и украинской команде:

"Украина играла в отборочной группе с Португалией и заняла первое место. Мы знаем, как тяжело выиграть у Португалии – украинцы смогли это сделать, а нам повезло в этом меньше. С Андреем Шевченко сборная Украины меняется, и на Евро это будет сильный соперник. Украинцы играют товарищеские матчи с серьезными командами, так что у нас будет материал для их изучения".

Главный тренер сборной Австрии немец Франко Фода также высказался о предстоящих матчах.

"Еще накануне жеребьевки я говорил, что мы готовы играть против любого противника, который нам попадется. У нас очень сильная группа. Нидерланды, – абсолютный топ-фаворит. Украина прошла отбор без поражений, оставив позади себя Португалию и Сербию. Но мы будем настраиваться на каждый конкретный матч, чтобы в нем преуспеть. Думаю, на Евро все решат мелкие детали, и мы сделаем все возможное, чтобы выйти из группы".

Также наставник австрийцев порадовался за фанов: "Считаю, для болельщиков такой формат Евро-2020 хорош. Нашим фанам не будем сложно переехать: один раз мы сыграем в Амстердаме, дважды – в Бухаресте. Сборная же, думаю, будет базироваться в Вене".

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Сборная Украины стартует на Евро-2020 14 июня матчем против Нидерландов в Амстердаме. 18 июня в бухаресте она сыграет из чевертой командой группы, а 22 снова в столице Румынии померяется силой со сборной Австрии.