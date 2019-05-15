Тренер-дебютант может возглавить "Баварию"

Марк ван Боммель только в прошлом году начал работать тренером.

Главный тренер нидерландского ПСВ Марк ван Боммель в новом сезоне может начать работу с мюнхенской "Баварией".

42-летний специалист является одним из претендентов на замену нынешнему наставнику "Ротэн" Нико Ковачу, сообщает Bild.

Ван Боммель начал тренировать летом прошлого года. Под его руководством ПСВ перед последним туром чемпионата Нидерландов по футболу сохраняет математические шансы на чемпионский титул. Во время игровой карьеры голландец провел в футболке "Баварии" 4,5 сезона.

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В Мюнхене разочарованы работой хорвата Ковача, поэтому готовы освободить его после завершения чемпионата. За тур до конца первенства в Бундеслиге "Бавария" удерживает лидерство, опережая дортмундскую "Боруссию" на 2 очка. Также мюнхенцы сыграют в финале Кубка Германии, а в Лиге чемпионов вылетели на стадии 1/8 финала.