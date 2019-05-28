Тренер сборной Бельгии может возглавить испанский гранд

Роберто Мартинес готов возглавить "" Барселону летом в случае отставки Вальверде.

Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить "Барселону" летом.

"Барселона" продолжает искать кандидатов на замену Эрнесто Вальверде, информирует RAC1.

В ближайшие дни руководители "Барселоны" встретятся с испанцем, чтобы подвести итоги сезона 2018/19 и обсудить планы на будущее. Если руководство захочет отправить Вальверде в отставку, то оно намерено сделать это мирным путем через расторжение контракта по обоюдному согласию. Их смущает негативный имидж, сложившийся вокруг тренера.

Мартинес понимает, что в "Барселоне" на него рассчитывают в качестве основного претендента в случае отставки Вальверде, и готов согласиться на потенциальное предложение.

Кстати, наставник сборной Бельгии является уроженцем каталонского городка Балагер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Месси установил уникальный рекорд в Кубке Испании

В этом сезоне "Барселона" выиграла чемпионат Испании, но в Лиге чемпионов проиграла "Ливерпулю" в полуфинале и не смогла победить в финале Кубка Испании "Валенсию".