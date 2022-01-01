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воскресенье, 02 января 2022 09:06

Тренер "Реала" рассказал, почему не играет Лунин

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Тренер &quot;Реала&quot; рассказал, почему не играет Лунин
Лунин не сыграл при Анчелотти ни одного матча. Фото: Reuters

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался об украинском вратаре команды Андрее Лунине.

"У него не было ни минуты просто потому что первым номером является лучший вратарь в мире. Я это понимаю, он это понимает, и все это понимают. У него много качеств, это вратарь, который добьется успеха в своей карьере", — цитирует Анчелотти AS.

Ранее сообщалось, что интерес к украинскому вратарю проявляют "Ньюкасл Юнайтед", "Лилль", "Эспаньол", "Гранада" и дортмундская "Боруссия".

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Лунин перешёл в "Реал" из луганской "Зари" в 2018 году. За это время Лунин провёл только один официальный матч за мадридский клуб. Единственной игрой за "сливочных" для украинца стала кубковая встреча сезона-2020/2021 с "Алькояно". Матч "Реал" проиграл со счётом 1:2, пропустив в дополнительное время.

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