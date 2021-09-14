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вторник, 14 сентября 2021 10:30

Тренер "Бенфики" сравнил "Динамо" с "Барселоной" и "Баварией"

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Тренер &quot;Бенфики&quot; сравнил &quot;Динамо&quot; с &quot;Барселоной&quot; и &quot;Баварией&quot;
Жорже Жезус второй сезон возглавляет "Бенфику". Фото: Reuters

Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезус ждет тяжелого матча против "Динамо" в стартовом туре Лиги чемпионов.

По мнению португальского тренера, команда Мирчи Луческу на уровне с другими соперниками по группе "Баварией" и "Барселоной".

"Я рад, что "Бенфика" сыграет в группе Лиги чемпионов. Это наше место. "Динамо" я оцениваю на том же уровне, что и "Баварию" с "Барселоной". Пять игроков киевлян вышли в старте Украины на матч с Францией, который завершился вничью. Это о многом говорит.

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Однако у "Бенфики" есть все, чтобы выходить без страха и побеждать этого соперника. Нельзя смотреть на "Динамо" как на слабую команду в группе. Это не так.

С ними работает один из самых квалифицированных тренеров мира. Я уважаю Луческу. Мы должны побеждать, но против нас сыграет топкоманда. Я одинаково оцениваю "Динамо", "Барселону" и "Баварию". Я хочу выиграть и у киевлян, и у каталонцев, и у мюнхенцев", - цитирует Жезуша A Bola.

Матч "Динамо" - "Бенфика" состоится 14 сентября в Киеве. Начало матча в 22:00 по Киеву. Отчет и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.
В другом матче группы между собой сыграют "Бавария" и "Барселона".

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