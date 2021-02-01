Тренер "Аталанты" прокомментировал переход Коваленко

Виктор Коваленко будет играть Серии А. Фото: ФК "Шахтер"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал возможный трансфер полузащитника "Шахтера" и сборной Украины 24-летнего Виктора Коваленко.

По словам наставника, адаптация украинца начнется сразу по прибытии в лагерь команды, сообщает Tutto Atalanta.

"Коваленко - это трансфер, который организовал клуб. Мы могли получить его бесплатно, но только в июне. Коваленко начнет интегрироваться в схемы команды, как только прибудет в наше расположение", - заявил Гасперини.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малиновский не спас "Аталанту"

Виктор Коваленко перейдет в "Аталанту" за €700 тысяч- 1 млн. Украинец подпишет контракт на 4.5 года.