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пятница, 05 марта 2021 09:47

Тренер "Агробизнеса" рассказал, сколько получит его команда за победу над "Шахтером"

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Тренер &quot;Агробизнеса&quot; рассказал, сколько получит его команда за победу над &quot;Шахтером&quot;
Александр Чижевский работает с "Агробизнесом" с осени 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Игроки перволигового "Агробизнеса" получат повышении премиальные за победу в Кубке Украины над "Шахтером".

Главный тренер команды Александр Чижевский рассказал, какие премиальные обещаны руководством клуба за выход в полуфинал Кубка Украины.

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"Конкретную сумму озвучивать не буду. Если откровенно, сам не знаю. Накануне поединка с "горняками" основатель "Агробизнеса" Олег Собуцкий проинформировал нас о том, что в случае выхода в полуфинал команду ждет вознаграждение. Серьезнее, чем за победу в календарном матче чемпионата Украины", - сказал Чижевский в комментарии Meta-ratings.com.ua.

"Агробизнес" победил "Шахтер" благодаря голу в овертайме.

В полуфинале турнира команда Чижевского встретится с "Динамо".

В Первой лиге "Агробизнес" занимает 1-е место с 31 очком в активе. Команда из Волочиска на 1 пункт опережает "Верес".

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