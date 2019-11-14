Трехкратного победителя Олимпиады хотят дисквалифицировать

Сунь Ян грозит дисквалификация на 8 лет. Фото: рейтер

Китайский пловец Сунь Ян может быть дисквалифицирован на 8 лет.

В сентябре 2018 Сунь Ян разбил молотком контейнер с тестами на допинг, среди которых была и его проба. При этом сделал это намеренно, сообщает "24 канал"

Международная федерация водных видов спорта (FINA) решила не наказывать спортсмена, ограничившись лишь предупреждением. Все из-за проблем с документацией. Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) было не согласно с таким мягким наказанием. Поэтому 15 ноября Спортивный арбитражный суд будет рассматривать иск WADA к FINA.

Если суд примет сторону Всемирного антидопингового агентства, Сунь Ян может получить дисквалификацию от 2 до 8 лет.

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Сунь Ян Трехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, рекордсмен мира на дистанции 1500 метров с 31 июля 2011 года.