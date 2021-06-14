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понедельник, 14 июня 2021 07:50

Травма Зубкова испортила план на игру: обзор СМИ после поражения сборной Украины от Нидерландов

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Травма Зубкова испортила план на игру: обзор СМИ после поражения сборной Украины от Нидерландов
Александр Зубков сыграл только 10 минут. Фото: Павел Курбанов

Сборная Украины стартовала с поражения на Евро-2020/21.

В первом туре команда Андрея Шевченко уступила в Амстердаме -2: 3.

Gazeta.ua собрала реакцию СМИ на поражение национальной команды.

Планы сборной Украины на матч разрушила травма Александра Зубкова. Марлос не смог полноценно заменить игрока "Ференцвароша", пишет "Футбол 24".

"Нас подвела травма Зубкова. Пожалуй, ключевой момент матча. Если бы Саша с его скоростью заставлял Динзела Дюмфриса (левый защитник хозяев -Gazeta.ua) работать "дома" так, как регулярно было на старте, могли бы избежать нескольких голов. Мы же очень классно начали, вспомните. Обмен ударами было принято. Показали, что наши фланги ничем не хуже на атаку. А дальше ... Роковая 13 минута. Марлос - хороший игрок даже в нынешнем вовсе не оптимальном физическом состоянии. Для матчей с Бахрейном, Кипром, "Минаем", "Мариуполем" и подобными командами. Но точно не с теми, кто привык доминировать в тотальном футболе, втаптывать соперника в его штрафную ".

Марлос - хороший игрок даже в нынешнем вовсе не оптимальном физическом состоянии. Для матчей с Бахрейном, Кипром, "Минаем", "Мариуполем" и подобными командами

Середина поля и защита сборной Украины провалила матч. Надежная игра вратаря Георгия Бущана и удачная игра в атаке помогли команде Шевченко не проиграть с крупным счетом, пишет Ua-football.com.

"Средняя линия сборной Украины Александр Зинченко, Руслан Малиновский и Сергей Сидорчук, как и защитники, провалили этот матч. Но вратарь и несколько игроков из группы атаки его спасали. 2:2 такой характер игры украинцев полностью устраивали, но защита не была монолитом. Даже тогда, когда психологическое преимущество отошло к команде Шевченко. Банальный навес с левого фланга - и очень коварный результативный удар неугомонного Дюмфриса"

"Футбум" считает, что украинцы не выдержали темпа игры предложенного соперником.

"В том темпе, который предложили "оранжевые" до перерыва, сборная Украины наравне играть не готова. Все предельно просто - чтобы играть в таком темпе, нужно получать в клубах подобную интенсивность системно, от матча к матчу, а не изредка, по праздникам в еврокубках. Это к вопросу стандартных шаблонов любого привычного эксперта - "все ребята опытные, поиграли в еврокубках, мандража не будет" ... Дело не в мандраж, дело в отсутствии опыта интенсивности матчей чемпионата топ-4. Так, чтобы во всех полевых. Чтобы неделя за неделей, каждый матч, каждый эпизод. Чтобы ловкость, автоматизм .. "

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Шевченко должен был проводить замены в перерыве и усиливать левый фланг обороны, пишет Football.ua.

"Ожидалось, что в перерыве тренерский штаб сборной Украины сможет что-то придумать с нашим проблемным левым флангом обороны, но в итоге Франк де Бур призвал свою команду бросить все силы именно на этот вектор, в результате чего мы пропустили два быстрых гола".

17 июня сборная Украины сыграет во втором туре против Северной Македонии. Матч пройдет в Бухаресте. Начало игры в 16:00.
В другом матче нашей группы Австрии победила Северную Македонию -3:1. Теперь австрийцы и голландцы имеют в своем активе по три очка.

Автор: Сергей Тищенко
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14
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