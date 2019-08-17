Трансфер Коноплянки в новый клуб на грани срыва

Коноплянка никак не может определиться с новым клубом

Сага с переходом вингера немецкого "Шальке" Евгения Коноплянки в стамбульский "Бешикташ" продолжается.

Соглашение между клубами может быть сорваным. Об этом журналист Дирк Шларман написал в своем твиттере.

По его информации, трансфер Евгения Коноплянки в турецкой Суперлиги пока не завершено. "Шальке" и "Бешикташ" пока не сумели достичь согласия по сумме отступных за 29-летнего украинского.

Ранее СМИ сообщали, что "Бешикташ" оплатит трансфер Коноплянки несколькими траншами в течение полугода, а переход будет стоить "черным орлам" 2.5 евро.

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Контракт украинца с "Шальке" завершает действие летом 2020 года. В последнем сезоне Коноплянка не имел стабильного места в составе немецкой команды.