"Торонто" стал чемпионом НБА

"Торонто" впервые в истории победил в НБА

"Торонто Рэпторс" победили "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии НБА и стали чемпионами.



Игра в Окленде завершилась со счетом 114:110. Счет серии 4:2



На протяжении всего матча между командами была равная игра, но в концовке встречи баскетболисты "Торонто" оказались сильнее.



Отметим, что по ходу третьей четверти паркет покинул один из лидеров "Голден Стэйт" Клей Томпсон, который получил травму.



Финал НБА, шестая игра

"Голден Стэйт" - "Торонто" - 110:114 (32:33, 25:27, 31:26, 22:28)

Для "Торонто" это первое чемпионство в истории.