"Торонто" стал чемпионом НБА

"Торонто Рэпторс" победили "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии НБА и стали чемпионами.
Игра в Окленде завершилась со счетом 114:110. Счет серии 4:2
На протяжении всего матча между командами была равная игра, но в концовке встречи баскетболисты "Торонто" оказались сильнее.
Отметим, что по ходу третьей четверти паркет покинул один из лидеров "Голден Стэйт" Клей Томпсон, который получил травму.
Финал НБА, шестая игра
"Голден Стэйт" - "Торонто" - 110:114 (32:33, 25:27, 31:26, 22:28)
Для "Торонто" это первое чемпионство в истории.
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