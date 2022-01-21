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"Только кто-то отчаянный может возглавить сборную Польши" - журналист о Шевченко

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&quot;Только кто-то отчаянный может возглавить сборную Польши&quot; - журналист о Шевченко
Андрей Шевченко. Фото: УАФ

Финансовые нюансы могут помешать Андрею Шевченко возглавить сборную Польши.

Так считает польский спортивный журналист Камил Рогульский, о чем рассказал Meta-ratings.com.ua.

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"Финансовые вопросы могут оказаться ключевыми. Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на €2,3 млн в год. Он будет получать столько, пока не приступит к новой работе. Паулу Соуза зарабатывал €850 тысяч в год, что было большой суммой для наших условий. Если бы Шевченко хотел стать тренером сборной Польши, ему пришлось бы отказаться от больших денег.

Переходить в сборную Польши сразу после "Дженоа" было бы безответственно для карьеры Шевченко. У нового главного тренера будет несколько дней, чтобы подготовить команду к плей-офф. Если он потерпит неудачу, это уже будет большой проблемой. Только кто-то отчаянный из-за рубежа может возглавить польскую команду на данном этапе.

Подведем итог: Шевченко является кандидатом на пост менеджера сборной Польши. Но нет предпосылок для того, чтобы он им стал", - сказал Рогульский.

Андрей Шевченко был уволен из "Дженоа" 15 января. После этого появились слухи, что он может возглавить сборную Польши.

В 2016-2021 годах Шевченко работал со сборной Украины. Под его руководством наша национальная команда смогла выйти на Евро-2020, где дошла до четвертьфинала.

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