Талант "Эвертона" устроил дикую гулянку во время карантина

Мойзе Кин уже попросил прощения. Фото Sky Sports

Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин устроил вечеринку с моделями во время карантина, об этом сообщает The Sun.

Мойзе Кин, который является одним из самых дорогих футболистов до 21 года, пригласил друзей и моделей в квартиру в Чешире. Газета уверяет, что 20-летний итальянец отправил видео с вечеринки в закрытую группу в Snapchat, на которой присутствовало несколько девушек.

"Вечеринка была дикой и продолжалась до раннего утра. Звездам АПЛ платят огромные зарплаты за то, что они не работают. Это злит людей, которые потеряли работу из-за карантина", – заявило издание.

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В сезоне 2019/20 Мойзе Кин сыграл 23 матча в АПЛ, стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи.