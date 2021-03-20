Тайсона перевели в дубль "Шахтера"

Тайсон ждет окончания контракта. Фото: "Шахтер"

Бразильский вингер "Шахтера" Тайсон не полетел в Харьков на матч против "Львова".

Как сообщает ресурс Meta-Ratings.com.ua, он отстранен от тренировочного процесса основного состава. Из-за дисциплинарных санкций 33-летнего футболиста перевели в дубль. Летом у Тайсона заканчивается контракт и он отказывается его продолжать.

Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каштру рассказал, что сейчас у него в голове

В этом сезоне у Тайсона 2 гола и 1 голевая передача в 15 матчах УПЛ. Бразилец не выходил на поле в проигранном матче с "Ромой" – 1:2.