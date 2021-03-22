Тайсон прятался от Каштру и Срны в туалете - журналист

Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. Фото: ФК "Шахтер"

Стали известны подробности конфликта между одним из лидеров "Шахтера" Тайсоном и тренерами команды Луишем Каштру и Дарио Срной.

Во время киевского матча против "Ромы", бразилец закрылся в туалете и не хотел выходить.

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"Срна рассказал мне подробности. Что после того, как Тайсон не хотел выходить на замену уже в раздевалке с ним пытались затеять беседу. Воспитательную или какую-то еще.

И Дарио мне сказал, что Тайсон закрылся в туалете и не хотел выходить говорить с Каштру и Срной", - сказал Денисов в эфире "Большого футбола".



Тайсон был отправлен в дубль, потому что во время игры Лиги Европы с "Ромой" отказался от разминки и выхода на замену. Контракт бразильца с "Шахтером" действует до лета 2021 года. Футболист планирует вернуться на родину и выступать за свою родную команду "Интернасионал". "Шахтер" вылетел от "Ромы" по сумме 2-х матчей со счетом - 5:1. В последнем матче УПЛ "горняки" проиграли аутсайдеру ПФК "Львов" - 2:3.