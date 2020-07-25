Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко

30 июля 2004 года в Луисвилле, США, в то время 38-летний американец Майк Тайсон - бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе и самый молодой в истории чемпион мира в супертяжелом весе - сенсационно проиграл британцу Дэнни Уильямсу, нокаутом в четвертом раунде. Тайсон был большим фаворитом в этом поединке - ставки на него принимались из расчета девять к одному.

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В первом раунде "Железный" выглядел как в свои лучшие времена - быстрым, мощным, взрывным. В середине раунда потряс, но не добил крепкого соперника. Во втором и третьем раундах бой обострился - соперники часто шли в размены и оба имели хорошие моменты. В третьем раунде с Уильямса было снято два балла за удары соперника ниже пояса. В четвертом Тайсон несколько устал и на последних секундах раунда Уильямс взорвался длинной серией ударов и повалил Тайсона на пол - нокаут!

Как оказалось, Майк Тайсон в первом раунде получил травму колена и после этого не мог нормально двигаться и вкладываться в удары. После боя он вынужден был лечь на операционный стол и несколько недель провести в гипсе.

В те времена Майк Тайсон ощущал серьезные финансовые трудности - его долги составляли около $30 млн. Победа над Уильямсом могла стать первым шагом для решения Майком финансовых проблем. Руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум готов был предложить Тайсону контракт на четыре поединка на сумму $80 млн - в случае победы на Уильямсом.

Тайсон после трех-четырех побед должен был выйти на бой с Виталием Кличко

По плану Арума, Тайсон после трех-четырех побед должен был выйти на бой с чемпионом мира по версии WBC Виталием Кличко. О встрече с Тайсоном мечтал и Кличко-старший. Но не сложилось.

Майский Тайсон после этого провел еще один бой - проиграл ирландцу Кевин МакБрайду в июне 2005-го - и завершил спортивную карьеру. А Дэнни Уильямс в следующем поединке, в декабре 2004-го, встретился с чемпионом WBC Виталием Кличко и проиграл ему техническим нокаутом в восьмом раунде.