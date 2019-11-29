Таблица коэффициентов: Украина теряет одну команду

Шепелев был одним из самых худших в составе киевлян

Завершился 5-й тур еврокубков, не принес турнирных изменений в топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА. К сожалению, неприятные новости Украины все равно получила. Об этом пишет football24

По итогам 5-го тура Лиги Европы стало известно, что Украина потеряет как минимум одну команду в еврокубках. Александрия проиграла Вольфсбургу и не имеет никаких шансов выйти в плей-офф. Поединок против Гента - последний шанс подопечных Владимира Шарана одержать хотя бы одну победу в турнире и принести очки Украины в таблицу коэффициентов УЕФА.

Разочаровало и Динамо - киевляне уступили Мальме и оказались на грани вылета из еврокубков. Это поражение стало первым для "бело-синих" в групповом турнире, но в их активе лишь одна победа в 5-ти матчах. Теперь команде Михайличенко для сохранения шансов на плей-офф нужно обязательно побеждать Лугано в поединке заключительного тура.

Единственной украинской командой, которая на этой неделе набрала очки, стал Шахтер. "Горняки" удержали выездную ничью с Манчестер Сити, после которой сохраняют хорошие шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Впрочем, команда Каштру может и вообще остаться без еврокубков, ежели проигрывает Аталанте в последнем туре, а Динамо Загреб одолеет Манчестер Сити.

Таким образом, 3 украинских клуба по итогам недели всего 1 очко (0,2 балла) усилиями Шахтера. В таблице коэффициентов Украина занимает 10 место, дающее право на участие в Лиге чемпионов 2020/21 двух команд. Правда, вице-чемпион стартует на одну стадию раньше - уже во втором раунде квалификации.

Конкуренты Украины продемонстрировали лучшие результаты. Нидерланды, которые занимают 9 место, набрали 4 очка (0,8 балла) и увеличили отрыв от Украины. Турция - наш конкурент в борьбе за 10-ю строчку - пополнила свой актив на 0,6 балла и сократила отставание. Теперь Украина от Турции отделяет всего 0,9 балла, причем у турок сейчас выступают 4 команды в еврокубках.

Если Украина опустится по итогам сезона на 11 место, то потеряет гарантированное путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

Ситуация осложняется тем, что летом 2020 году Украина потеряет 9,800 баллов, заработанных в сезоне 2015/16. Абсолютно во всех наших конкурентов потери будут существенно меньше: 7,400 - в Бельгии, 6,600 - в Турции, 3,800 - в Австрии, 5,750 - в Нидерланды.

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Лидирует традиционно Испания, далее следуют Англия и Германия. Италия и Франция замыкают топ-5.