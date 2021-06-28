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понедельник, 28 июня 2021 11:09

Сыграли прощальный матч Олега Блохина

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Сыграли прощальный матч Олега Блохина
Олег Блохин 16 лет отыграл за основу "Динамо"Фото: ТАСС

28 июня 1989 в Киеве было сыграно прощальный матч 36-летнего в то время Олега Блохина. Сборная СССР в присутствии 100 тысяч зрителей встречалась со звездами сборной мира и сыграла вничью - 3:3. Игра была выставочная, поэтому спортивным результатом никто не занимался.

На матч было подано полтора миллиона заявок. Билеты, стоимостью 3 рубля, продавали по 300. Олег Блохин сыграл по тайму за каждую из команд.

Олег Блохин в 1972 году стал игроком основы "Динамо". Выдающейся техники не было, но скоростью поражал даже опытных специалистов. Он сразу стал лучшим бомбардиром "Динамо", а впоследствии - и всего советского футбола.

С пиходом в клуб Валерия Лобановского и Олега Базилевича Олег выиграл Кубок обладателей кубков и Суперкубок Европы в 1975 году. Тогда же первым из украинских футболистов выиграл "Золотой мяч".

Всего в чемпионатах СССР забил 211 голов, что стало рекордом на все времена.

В 1986 году Блохин снова выигрывает с клубом Кубок кубков. Дважды играл на Кубке мира - в 1982 и 1986 годах.

Последний матч сыграл в Кубке СССР в 1987 году по сравнению с "Ротора" из Волгограда. В 1988 году едет в Австрию, где играет за скромный провинциальный "Форвертс" из Штайр. Уже после прощального матча один сезон играет за команду "Арис" с Кипра.

В 1990 году становится тренером греческого "Олимпиакоса", впоследствии возвращается на родину. Наибольший тренерский успех - выход из сборной Украины в четвертьфинал Кубка мира-2006.

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С 2014 года 68-летний Олег Блохин не тренирует. Время от времени дает интервью и появляется на официальных мероприятиях УЕФА. Объявил бойкот родному клубу за приглашение на должность тренера бывшего наставника "Шахтера" Мирчи Луческу.

Автор: Юрий Стригун
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Дата
28
июня

Сыграли прощальный матч Олега Блохина

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