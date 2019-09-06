Свитолина заработала на US Open солидную сумму

Элина Свитолина остановилась в шаге от финала Открытого чемпионата США

Украинская теннисистка Элина Свитолина закончила свое выступление на US Open в шаге от финала. Ее успешное выступление принес ей немалое вознаграждение.

За выход в полуфинал Свитолина заработала 960 000 долларов. Если бы украинка победила Серену Уильямс в полуфинале, то она заработала бы 1,9 миллиона долларов. Но Свитолина проиграла в полуфинале US Open.

Стоит добавить, если бы Свитолина стала победительницей, то ее банковский счет пополнился бы на 3,85 миллиона долларов.

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В 2019 году Свитолина уже заработала более 2 миллионов долларов, без учета призовых за US Open. Из них 460 тысяч долларов - за выход в четвертьфинал Australian Open. Еще 707 тысяч долларов - за выход в полуфинал Уимблдона.