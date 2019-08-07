Свитолина вошла в топ-10 рейтинга самых богатых спортсменов мира

Свитолина - одна из самых богатых спортсменок мира. Фото: Большой теннис

Известное издание Forbes подготовило рейтинг спортсменок, которые за период с 1-го июня 2018-го года по 1-е июня 2019-го года получили самые крупные доходы.

Эксперты отметили, что самым высокооплачиваемым видом спорта для женщин является теннис - в топ-15 оказалось 12 спортсменок, представляющих именно этот вид спорта.

Среди них оказалась и украинка Элина Свитолина, которая за год заработала 6,1 миллиона долларов, из которых 2,4 миллиона - гонорар за победу на Итоговом турнире.

Топ-15 высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes:

1. Серена Уильямс (США) - 29,2 миллиона долларов (реклама - 25 миллионов)

2. Наоми Осака (Япония) - 24,3 миллиона долларов (реклама - 16 миллионов)

3. Анжелик Кербер (Германия) - 11,8 миллиона долларов (реклама - 6,5 миллионов)

4. Симона Халеп (Румыния) - 10,2 миллиона долларов (реклама - 4 миллиона)

5. Слоан Стивенс (США) - 9,6 миллиона долларов (реклама - 5,5 миллиона)

6. Каролин Возняцки (Дания) - 7,5 миллиона долларов (реклама - 4 миллиона)

7. Мария Шарапова (Россия) - 7 миллиона долларов (реклама - 6 миллионов)

8. Каролина Плишкова (Чехия) - 6,3 миллиона долларов (реклама - 1,7 миллиона)

9. Элина Свитолина (Украина) - 6,1 миллиона долларов (реклама - 1,5 миллиона)

10. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5,9 миллиона долларов (реклама - 3,5 миллиона)

10. Винус Уильямс (США) - 5,9 миллиона долларов (реклама - 5 миллионов)

12. Алекс Морган (США, футбол) - 5,8 миллиона долларов (реклама - 5,5 миллионов)

13. П.В. Синдху (Индия, бадминтон) - 5,5 миллиона долларов (реклама - 5 миллионов)

13. Мэдисон Кис (США) - 5,5 миллиона долларов (реклама - 3 миллиона)

15. Ария Джутанугарн (Тайланд, гольф) - 5,3 миллиона долларов (реклама - 2 миллиона).

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Лишь 15 спортсменок за год сумели заработать более 5 миллионов долларов, в то время как у мужчин такую сумму за год заработали 1300 спортсменов.