Свитолина разгромила россиянку и направит выигранные средства украинской армии

Элина Свитолина сыграла против россиянки Анастасии Потаповой на турнире серии WTA 250 в Мексике.

Украинка отказалась от поединков со спортсменками, выступающими под российским или белорусскими флагами, о чем сделала соответствующее заявление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пример для других. Свитолина все призовые направит украинской армии

Как сообщает BTU, матч прошел именно на тех условиях, которые указала Элина.

"Все согласовано. Персонал отвечающий за трансляцию матча, а также ответственные за проведение игры, подтвердили, что все флаги и письменные атрибуты, указывающие на Россию, будут убраны во время матча", - сказала Свитолина.

Саму встречу украинка выиграла без особого труда со счетом 6:2, 6:1.

После матча Свитолина поблагодарила всех за поддержку и еще раз подчеркнула, что выигранные средства направит украинской армии.

Words of thanks from @ElinaSvitolina 🇺🇦 💜 pic.twitter.com/YcnKu6ff95