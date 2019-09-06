Свитолина прокомментировала поражение от Серены

Элина Свитолина считает, что психология стала решающей в полуфинале Открытого чемпионата США

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свой вылет из US Open от Серены Уильямс на стадии полуфинала.

Свитолина считает, что роль в поражении сыграла также психология. По словам украинки, она намерена поработать с тренером над этим аспектом.

"Два последних турнира Большого Шлема отлично прошли для меня, я довольна тем, как справилась с напряжением. К сожалению, оба этих полуфинала прошли однозначно. Мне нужно поработать над этим с тренером, как мне справляться психологически именно с такими поединками.

"Чтобы сделать еще один шаг по турнирной сетке на Больших Шлемах, думаю, мне надо в общем повысить свой уровень. Каждый день ты не можешь играть потрясающе, поэтому твой средний уровень должен быть хорошим. Нужно подтянуть игру во всем: игру сзади, мои удары, мои решения, мою подачу. Мы постараемся это сделать, опыт тоже помогает увидеть, как и такие матчи дают понять, над чем нужно поработать", - цитирует Свитолину Btua.org.uа.

После выхода в полуфинал Свитолина гарантированно займет место в топ-3 рейтинга WTA. На Открытом чемпионате США она установила рекорд, ведь ранее никогда не выходила в полуфиналы турниров Большого Шлема.

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В финальной встрече Серена Уильямс будет противостоять Бьянке Андрееску из Канады, которая в параллельном полуфинале справилась с Белиндой Бенчич из Швейцарии.