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суббота, 15 мая 2021 17:34

Свитолина проиграла в четвертьфинале турнира в Риме

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Свитолина проиграла в четвертьфинале турнира в Риме
Свитолина не сумела навязать борьбу. Фото: Reuters

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) проиграла перенесенный матч 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Риме. Украинка, посеянная под пятым номером, в 1/4 финала уступила действующей чемпионке Ролан Гаррос Иге Свьонтек из Польши (№15 WTA).

Польская теннисистка гораздо лучше начала поединок, доминируя в первых геймах. Свьонтек сразу же повела с комфортным преимуществом в три гейма и до конца первой партии практически не дала шансов украинке на камбэк. Кроме своей атакующей игры с мощным верхним вращением Ига частенько использовала укороченные удары, за которыми украинка часто не успевала. Под конец партии Элина уже окончательно потеряла мотивацию, допустила несколько двойных и вообще выглядела разобранной. Сообщает sport.ua

Второй сет украинка начала немного по-другому. Стало меньше ошибок, удавалось чаще вовлекать польку в затяжные розыгрыши, в которых украинка выглядела убедительнее. С третьего по седьмой геймы на корте были качели с брейками, теннисистки поочередно вырывались вперед в счете, но Элине удалось сравнять ситуацию на четырех. С этого счета игра вроде как двигалась до тай-брейка, но в 12-м гейме украинка сразу же сделала несколько невынужденных ошибок, после чего уже не нашла в себе сил продолжить борьбу за положительный результат.

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Это была первая встреча теннисисток. В полуфинале Свьонтек соревноваться против Кори Гауфф с США (№35 WTA). Со следующей недели Свитолина вернется на пятое место в мировой классификации.

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Дата
15
мая

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