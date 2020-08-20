Свитолина примет участие в Ролан Гаррос

Роланд Гаррос станет первым турниром Большого шлема для Элина Свитолина. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины Элина Свитолина примет участие Открытом чемпионате Франции по теннису.

Фамилия теннисистки уже появилось в предыдущих списках Ролан Гаррос, сообщает btu.org.ua

Турнир во Франции должен был состояться в мае, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на конец сентября начало октября.

Также Свитолина планирует принять участие в теннисном турнире в Риме, который стартует 21 сентября. Эти два турнира должны стать для украинки первым после восстановления сезона. Свитолина отказалась участвовать в US Open, чтобы не рисковать своим здоровьем.

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В текущем сезоне Элина Свитолина занимает 5 место в списке сильнейших теннисисток планеты.