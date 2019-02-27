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четверг, 28 февраля 2019 09:35

Свитолина порадовала украинцев

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина вызвала восторг фанатов заявлением об Украине.

Она выложила в Instagram фотографию, на которой стоит в ярком платье от украинского дизайнера Лилии Пустовит и чашкой с изображением герба Украины.

Автор: instagram
 

Фото теннисистка подкрепила патриотическими словами.

"Немного украинского настроения для вас. Возможно, я не провожу много времени в Украине, но вы никогда не заберете ее из моей души!" - написала Свитолина.

Украинцы оценили эти слова и фото спортсменки.

"Платье подчеркнуло красоту Элины", "Чашка - огонь", "Милая, нежная, старательная и, самое главное, патриотка! Очень ценю и болею (даже ночью)! Платье от украинского дизайнера очень идет!", "Очень обаятельная украиночка! Гордость! Респект! ", - пишут пользователи.

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Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела третий год подряд выиграть турнир в Дубае. При этом спортсменка сохранила шестую строчку в рейтинге WTA.

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