Свитолина показала новый подарок от жениха

Мерседес для Элины. Фото: instagram_elisvitolina

Пятая ракетка мира Элина Свитолина рассказала, какие еще подарки приготовил ей жених – французский теннисист Гаэль Монфис.

Элина Свитолина опубликовала в соцсетях фотографию внедорожника "Mercedes" и добавила эмоджи подарка. "Гаэль обращается со мной, как с королевой", - подписала фото Свитолина.

На выходных Элина Свитолина и Гаэль Монфис объявили о своей помолвке. Французский теннисист подарил украинке дорогое кольцо.

Стоимость такого ""Mercedes-G-Class" – больше 7 миллионов гривен.

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На прошлой неделе Элина Свитолина не смогла пробиться в финал теннисного турнира в Майами. В полуфинале она проиграла австралийской теннисистке Эшли Барти. Счет матча – 3:6, 3:6