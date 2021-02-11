Свитолина победила 16-летнюю американку на Australian Open

 
Ексклюзивы
1/5
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Просмотров: 504
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 702
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 360
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Просмотров: 531
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Просмотров: 1854
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1413
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1125
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 279
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 873
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 639
Фото
Все фото
7
8
4
9
5
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Видео
Все видео
Экс-игрок "Шахтера" выбил Моуриньо из Кубка Англии
Экс-игрок "Шахтера" выбил Моуриньо из Кубка Англии
"Севилья" испортила Месси юбилей
"Севилья" испортила Месси юбилей
Малиновский и Коваленко вышли в финал Кубка Италии
Малиновский и Коваленко вышли в финал Кубка Италии
Звезда НБА закинул мяч спиной к кольцу
Звезда НБА закинул мяч спиной к кольцу
"Ювентус" в скандальном матче выбил "Интер" из Кубка Италии
"Ювентус" в скандальном матче выбил "Интер" из Кубка Италии
Интервью
1/5
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 702
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 909
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1413
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 639
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 441
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 1296
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
четверг, 11 февраля 2021 12:38

Свитолина победила 16-летнюю американку на Australian Open

  Комментировать
Свитолина победила 16-летнюю американку на Australian Open
Элина Свитолина удачно начала Australian Open. Фото: REUTERS

Лидер сборной Украины по теннису Элина Свитолина вышла в 3-й круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во 2-м круге украинка победила американку 16-летнюю Кори Гауфф - 6:4, 6:3.

1-я партия началась в равной борьбе. Каждая из соперниц защищала свою подачу. В нужный момент Свитолина смогла сделать брейк и довести партию до победы.

2-й сет проходил по схожему сценарию. Решающей стала потеря собственной подачи. Гауфф снова не смогла защитить свою подачу и проиграла не только партию, но и матч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Победительница Australian Open не сможет защитить титул

В следующем раунде Свитолина сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Свитолина победила 16-летнюю американку на Australian Open». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

Родился основатель электрической лампочки и телефона

Кремль начал поставлять ресурсы стране-агрессору

Ведущую партию возглавила новая лидерка

Грабитель убил сестру писателя

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 76495
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 33939
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 21375
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 21312
Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни
Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни 1 Просмотров: 18891
Спорт
Стало известно, почему Кравец покинул "Динамо"
Стало известно, почему Кравец покинул "Динамо" Просмотров: 135
"Брюгге" пугает "Динамо"
"Брюгге" пугает "Динамо" Просмотров: 180
"Наглость и хамство" - Пидгрушная обвинила шведку в грязной борьбе
"Наглость и хамство" - Пидгрушная обвинила шведку в грязной борьбе Просмотров: 279
"Шахтер" потерял форварда перед Лигой Европы
"Шахтер" потерял форварда перед Лигой Европы Просмотров: 153
Экс-игрок "Шахтера" выбил Моуриньо из Кубка Англии
Экс-игрок "Шахтера" выбил Моуриньо из Кубка Англии
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
11
Против Порошенко закрыли уголовное дело
5
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
1
Допотопна мова
1
Экс-тренер "Динамо" возглавит аутсайдера первой лиги
Голосов: 73
Голосование Чего достигнут "Динамо" и "Шахтёр" в Лиге Европы 2020/21?
  • 1) 1/16 фіналу
  • 2) 1/8 фіналу
  • 3) 1/4 фіналу
  • 4) 1/2 фіналу
  • 5) финал
  • 6) выигрыш турнира
Просмотреть