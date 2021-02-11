Свитолина победила 16-летнюю американку на Australian Open

Элина Свитолина удачно начала Australian Open. Фото: REUTERS

Лидер сборной Украины по теннису Элина Свитолина вышла в 3-й круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во 2-м круге украинка победила американку 16-летнюю Кори Гауфф - 6:4, 6:3.

1-я партия началась в равной борьбе. Каждая из соперниц защищала свою подачу. В нужный момент Свитолина смогла сделать брейк и довести партию до победы.

2-й сет проходил по схожему сценарию. Решающей стала потеря собственной подачи. Гауфф снова не смогла защитить свою подачу и проиграла не только партию, но и матч.

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В следующем раунде Свитолина сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана.