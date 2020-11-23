Швейцарии было выгодно не разрешить нам играть – защитник сборной

Сборная Швейцарии надеется получить техническую победу над Украиной в Лиге наций.
Об этом рассказал защитник национальной команды Ефим Конопля. Сообщает "Чемпион".
"Возможно, это предвзятое отношение какое-то. Швейцарии это было выгодно - не позволили нам сыграть против них. Они сами переживали и боялись за результат. Получится выиграть или не получится.
Они подумали, что сделают легче и лучше. Решили, если у нас есть прецедент в команде, значит нам выпишут технарь", - сказал Конопля.
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Матч Швейцария - Украина должен был состояться 17 ноября, однако его отменил санитарный врач кантона Люцерн. Причиной была вспышка коронавируса в сборной Украины.
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