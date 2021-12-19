Шведка выиграла две биатлонные гонки подряд

Эльвира Эберг выиграла вторую гонку подряд. Фото: focusbiathlon.com

В Анси (Франция) прошёл женский масс-старт в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2021/2022 по биатлону. Его победительницей стала 22-летняя шведка Эльвира Эберг, которая вчера, 18 декабря выиграла пасьют. Второе место заняла француженка Жулия Симон, третье — россиянка Кристина Резцова.

Лучшей из украинок была Дарья Блашко. Она заняла место 26 место. Юлия Джима на последнем огневом рубеже настреляла 5 кругов штрафа и была 28-ой. Елена Билосюк пришла последней 30-ой.

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Именно Юлия Джима и Дмитрий Пидручный возьмут участие в традиционной Рождественской гонке. Она состоится на следующей неделе.