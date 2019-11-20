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среда, 20 ноября 2019 11:30

Швед уйдет из "Селтика"

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Швед уйдет из &quot;Селтика&quot;
Перед отъездом в Шотландия в Марьяна был негативный опыт в "Севилье"

22-летний вингер "Селтика" и сборной Украины по футболу Марьян Швед может уйти из шотландского клуба уже будущей зимой.

Так считают журналисты издания The Scotsman, которые составили рейтинг из 10-ти игроков, которые наиболее вероятно покинут "Селтик" в январе. Под №9 расположился украинец Швед.

"Украинец надеется получить хотя бы некоторое количество игровых минут в этом сезоне. Если этого не произойдет, его могут отдать в аренду туда, где он получит игровое время", — пишет издание.

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Швед, ранее перешедший в "Селтик" из львовских "Карпат", в текущем сезоне сыграл всего 3 матча за шотландскую команду во всех турнирах, в общей сложности проведя на поле 35 минут.

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20
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