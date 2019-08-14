Суркисы сделали Хацкевича худшим тренером в истории "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис (слева) 6 июня продлил контракт с Александром Хацкевичем на два года

Александр Хацкевич освобожден от должности главного тренера киевского "Динамо". Белорус проработал во главе команды немногим более двух лет, но останется в памяти болельщиков как худший тренер за всю историю – команда трижды подряд проигрывала квалификацию Лиги чемпионов, дважды – после первого же противостояния на вылет.

Худшим Хацкевича сделали владельцы клуба братья Суркисы. Невиданное до того их долготерпение повлекло все те антирекорды, которые обновил беларус. Хацкевича нужно было увольнять в первый сезон после поражения от "Янг Бойз". Дальше было только хуже. Хацкевич просто был не на своем месте. Оно ему мозолило. Все валилось из рук, но всегда находились нужные слова успокоения для Суркисов, которые внезапно стали мягкими.

Хацкевич является классическим человеком, который не знает, чего он хочет. А нет цели – нет шагов к ее достижению, нет стратегии и тактики. Сначала тренеру казалось, что он строит опытную команду. Потом – якобы был взят курс на омолаживание. Впоследствии – вектор опять развернулся на 180 градусов.

Команда трижды подряд проигрывала квалификацию Лиги чемпионов, дважды – после первого же противостояния на вылет

За весь период работы у Хацкевича не появилось понятие "основной состав". Здесь все было импульсивно. Особенно рьяно тасовалась середина поля. Даже намека не было на стабильность.

Удручало, что никто из помощников не был способен перехватить флаг, который выпадал из рук. Лужній и Шацких ни в тактике, ни в психологии даже близко не дотягивали к тому образцу, которой нужен команде уровня "Динамо".

Ситуацию ухудшало абсолютное отсутствие честолюбия у главного тренера. Даже после вылета из Лиги чемпионов он сам не подал в отставку.

Чуда не случилось. Плохое дерево вдруг не стало обильно давать хорошие плоды. Хацкевич, который нигде не имел успехов в качестве тренера, ожидаемо провалился и в "Динамо". Это должно стать уроком для Суркиса. "Динамовских сердец" для болельщиков достаточно. Нужно искать профессионалов. И необязательно суперопытных. Для начала нужно найти просто амбициозного специалиста, который стремится совершенствоваться вместе с командой.

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Александр Хацкевич был главным тренером "Динамо" с июня 2017 года. Дважды выиграл суперкубок Украины, чемпионство и кубок, неизменно проигрывал "Шахтеру".