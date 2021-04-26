Суркис рассказал, останется ли Луческу в "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис надеется, что наставник команды Мирча Луческу останется в команде на следующий сезон.

У румынского тренера еще год контракта, он должен выполнять.

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Я уверен, что Луческу останется тренером, потому что у него действующий контракт. У меня нет никаких сомнений. Он создавал эту команду, строил ее. Думаю, что пора уже замахнуться на достижения в Европе ", - сказал президент" Динамо" в комментарии "Профутбол Digital".



Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. Румынский тренер смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов и дойти до 1/8 Лиги Европы. В текущем сезоне динамовцы завоевали чемпионство за три тура до конца сезона и смогли выйти в финал Кубка Украины, где сыграют против "Зари".

Луческу подписал контрат с "Динамо" до лета 2022 с возможностью продления соглашения еще на год.