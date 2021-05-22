Суркис назвал сумму, которую потратил на "Динамо"

Игорь Суркис руководит "Динамо" уже почти 20 лет. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что потратил на команду более €1.5 млрд на команду.

Босс "бело-синих" прокомментировал свою свое высказывание, что потратил на клуб полтора миллиарда.

"Александр Ярославский (бывший собственник "Металлиста"-Gazeta.ua) всегда подчеркивает, что оторвал от своей семьи и вложил в футбол, что хочет, чтобы на стадионе всегда присутствовало не менее 30 тысяч болельщиков. Моя семья из того момента, как взяла "Динамо", а это практически все годы независимости Украины, вложила не менее суммы, которую вы назвали.

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Не имеет значения, но это не в гривнах. Атрибутика не продается, билеты ничего клуба не приносят. Футбол в Украине не был прибыльным, таким и остается. Мы стараемся его сделать прибыльным, УЕФА дает таким клубам, как мы, развиваться. Невозможно все время только вкладывать, нужно хотя бы выходить на самоокупаемость. Кроме всего прочего, присутствует правило fair play - ты не можешь потратить больше, чем заработал, не привлекая спонсоров. И мы видим наказания на огромные суммы для таких клубов как "Манчестер Сити", ПСЖ.

Была такая фраза, но была же и другая. Вы хотите мной командовать и диктовать, кто будет главным тренером. На это я сказал: мой кабинет открыт, занесите деньги в бюджет клуба на один сезон и управляете. И через год мы с вами встретимся. Далее продолжался диалог: продайте "Динамо". Тогда купите. Если повесить объявления на колоннаде стадиона о продаже "Динамо". Как вы думаете, выстроится очередь? - сказал Суркис в эфире "Профутбол Digital"

По сообщению СМИ, годовой бюджет "Динамо" составляет € 30-35 млн за сезон.

Семья Суркисов владеет "Динамо" с 1994 года.