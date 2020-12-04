Суркис хочет вернуть Красникова в "Динамо" - журналист

Евгений Красников работал в "Динамо" два года. Фото: ФК "Металлист"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заинтересован в сотрудничестве с селекционером Евгений Красниковым.

Киевский клуб стиральную работать по латиноамериканском рынке, поэтому заинтересован в помощи Красникова, рассказал директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

"Мы прекрасно знаем любовь Мирчи Луческу в латиноамериканских футболистов. По имеющейся у меня информации, Игорь Суркис сейчас ведет переговоры с Евгением Красниковым, который прекрасно знает латиноамериканский трансферный рынок.

Президент "Динамо" хочет снова сотрудничать с ним, но не как это было раньше, а сессионно. Поэтому, вполне вероятно, что свежая кровь для "Динамо" в зимнее межсезонье будет из Латинской Америки. Такая вероятность существует уже не на уровне домыслов, а на уровне переговоров с человеком, который может с этим помочь", - сказал Денисов в программе "Денисов Time".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помощник Луческу сравнил Cупрягу с Шевченко

Александр Красников отвечал за селекцию в "Металлисте" во времена работы Мирон Маркевича. Именно он привез в Украину Тайсона, Марлоса, Сосу. С 2018 по 2020 годы он работал в "Динамо" на должности вице-президента. Сейчас является владельцем клуба второй лиги "Металл".