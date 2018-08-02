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четверг, 02 августа 2018 13:44

Суркис думает о замене Хацкевича на Реброва - СМИ

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Суркис думает о замене Хацкевича на Реброва - СМИ
Ребров может вернуться в "Динамо"

Экс-наставник "Динамо" Сергей Ребров может вернуться в клуб. СМИ сообщают, что в случае провала Хацкевича Ребров снова возглавит команду.

"В источниках сообщается, что Игорь Суркис может уволить Александра Хацкевича после первого серьезного провала. Также Реброву предлагали должность советника Суркиса, но тренер, по слухам, отказался.

Ребров был главным тренером "Динамо" с 2014 по 2017 год, выиграл 2 чемпионата и вывел команду в 1/8 финала ЛЧ.

После первых 3 матчей появляются предпосылки для смены тренера. "Динамо" успешно стартовал в этом сезоне - с победы в Суперкубке над "Шахтером" и в первых 2 турах УПЛ ", - сообщает tribuna.com.

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Последним местом работы Сергея Реброва был клуб из Саудовской Аравии. Но из "Аль-Ахли" его уволили из-за неудовлетворительных результатов.

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