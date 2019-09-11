Шумахер пришел в сознание – французская пресса

Шумахер пребывает в коме 6 лет

Легендарный гонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер после 6 лет коматозного состояния пришел в себя.

Об этом сообщает aspi.com.ua.

Необходимо отметить, что официальных подтверждений пока нет, семья гонщика избегает общения с прессой.

Изданию Le Parisien об этом рассказал источник в госпитале имени Жоржа Помпиду, куда на днях перевели семикратного победителя "Формулы-1".

Слухи о том, что Шумахер пошел на поправку, появлялись неоднократно. В конце прошлого года, например, британские СМИ писали, что он больше не прикован к постели.

Из СМИ стало известно, что семикратного чемпиона "Формулы-1" тайно перевезли из Швейцарии в Европейский госпиталь имени Жоржа Помпиду 9 сентября.

Как сообщает источник Le Parisien, Шумахер находится в отделении сердечно-сосудистой хирургии.

Также сообщается, что Шумахера в больнице посетил Жан Тодт, бывший босс команды Ferrari, за которую выступал Михаэль. The Sun утверждает, что Тодт пробыл у Шумахера около 45 мин. Не сообщается, общались старые друзья или Жан только увидел Михаэля.

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Семикратный чемпион "Формулы-1" получил тяжелую травму головы во время катания на горных лыжах во французских Альпах в конце декабря 2013-го. Шумахер ударился головой о камень. Нейрохирурги пытались удалить сгустки крови из мозга спортсмена, но некоторые из них извлечь не представлялось возможным. В результате наступил паралич, Михаэль потерял возможность говорить. 3 месяца он находился в медикаментозной коме, затем проходил множество реабилитационных процедур по всему миру, но особых успехов достичь не удалось.