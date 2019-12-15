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воскресенье, 15 декабря 2019 11:01

Сульшер убедил Холанда выбрать "Манчестер Юнайтед"

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Сульшер убедил Холанда выбрать &quot;Манчестер Юнайтед&quot;
Эрлинг Холанд забивал в пяти матчах Лиги чемпионов

Самый желанный форвард Европы определился со своим будущим. Об этом пишет "Футбол-24".

Норвежский нападающий Эрлинг Холланд попал на карандаш многих европейских клубов, но остановил свой выбор на "Манчестер Юнайтед". В пятницу главный тренер "дьяволов" Сульшер слетал в Зальцбург. Сульшер встретился с агентами Холланда, чтобы убедить юного земляка выбрать "Олд Траффорд".

Обещания о убийственное трио Рашфорд и Марсьяль сработали - Холланд сказал тренеру, что хочет перейти в МЮ.

На форварда Зальцбурга также претендуют дортмундская "Боруссия" и РБ "Лейпциг", а его агент Мино Райола хотел бы пристроить клиента в "Ювентус". Зимний трансфер Холланда оценивается в 80 миллионов фунтов с учетом всех дополнительных выплат.

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Если Холланд сменит прописку в январе, уже не сыграет за Зальцбург - австрийская Бундеслига ушла на перерыв. За первую часть сезона норвежский нападающий забил 16 голов в чемпионате, 4 в кубке и 8 в Лиге чемпионов.

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