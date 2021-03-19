Суд в Лозанне официально подтвердил техническое поражение сборной Украины

Апелляционный суд встал на сторону УЕФА. Фото: Gettyimages.com

Спортивный арбитражный суд Лозанны - CAS - оставил в силе решение Контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА по отмененному поединку Лиги наций сезона-2020/2021 Швейцария - Украина, который должен состояться 17 ноября 2020.

Суд подтвердил решение УЕФА присудить сборной Украины поражение со счетом 0:3 в матче со Швейцарией в 6-м туре Лиги наций, сообщает официальный сайт CAS.

"CAS пришел к выводу, что правила, изложенные в циркулярах УЕФА, были правильно истолкованы и применены апелляционной комиссией УЕФА, когда она пришла к выводу, что из-за отсутствия реальных вариантов изменения расписания, УАФ должна была нести ответственность за то, что матч не состоялся. Как следствие, матч был признан проигранным украинской стороной.

В CAS также подчеркнули, что УАФ не была виновата, а стала несчастной жертвой пандемии коронавируса. Было постановлено, что УАФ не будет оплачивать УЕФА и Швейцарской футбольной ассоциации любые расходы" - говорится в сообщении суда.

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Матч 6-го тура Лиги наций между Швейцарией и Украиной не состоялся из-за вспышки коронавируса в команде Андрея Шевченко. Главный врач кантона Люцерн запретил проведение поединка.

УЕФА засчитал Украинский техническое поражение с рахуночком 3:0. Украина пыталась обжаловать это решение в апелляционном суде, но проиграла. После зачисления технического поражения Украина оказалась на последнем 4-м месте своей группы Лиги наций и вылетела в дивизион В. Украине нужно было не проиграть матч в Люцерне для сохранения прописки в дивизионе А. 26 марта команда Андрея Шевченко начнет отбор к Кубку мира-2022. 1-м соперником украинцев будет сборная Франции. Игра состоится в Париже. Начало матча в 21:45.