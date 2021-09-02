"Стыд и позор до седин" - реакция СМИ на ничью сборной Украины с Казахстаном

Александр Петраков неудачно дебютировал во главе сборной Украины. Фото: УАФ

В матче четвертого тура отбора к Кубку мира сборная Украины сыграла в гостях вничью с Казахстаном - 2:2.

Gazeta.ua собрала оценки СМИ, после первой игры Александра Петракова во главе национальной команды.

Сборная Украины полностью переиграла соперника в первом тайме и имела закрывать вопрос победителя игры, пишет Sport.ua.

"В целом первый тайм нашей команде удался. Забили отличный мяч, вели игру, создавали моменты. Практически не дали возможности сопернику создать хоть что-то путное у наших ворот. В общем, так держать и после перерыва".

Украинцам не хватало баланса в матче против Казахстана, пишет "Футбол 24".

"Не хватало баланса между линиями. Моментами просматривались огромные разрывы между атакующей группой и защитной. Столь заигрывались в нападении, будто сами приглашали казахов вперед, открывая не одни ворота. Ощутимое явное и довольно успешное перегрузки на левом фланге, тогда как справа больше страдала оборона ".

Сборная Украины провела слабый матч в обороне

Команде Петракова не хватило реализации для победы над Казахстаном, пишет "Футбум".

"Непонятный осадок от игры. С одной стороны - вроде, по результатам, все однозначно: стыд и позор до седин. Дважды вести, растратить кучу моментов, дважды пропустить, после ударов с острого угла в ближний угол. С другой стороны - как раз тот редкий случай, когда украинским игрокам и тренерскому штабу без натяжек допустим будет отметить значительное количество созданных моментов, штанги, перекладины, выходы один на один ... То есть, в атаке действительно не филонить, создавали. С другой стороны - не хватило основного: развить преимущество. держать темп до того момента, пока не будет забит, как минимум, второй гол ".

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После ничьи с Казахстаном Украина почти потеряла шансы на поездку в Катар, пишет "Трибуна".

"А теперь мечты о Катар становятся все более далекими. Четыре ничьих подряд ставят перед необходимостью играть на победу над Францией, выглядит довольно утопично. Впрочем, кажется, само назначение Петракова показало, что в УАФ мысленно с этим уже смирились".

После четырех туров отбора к Кубку мира Украина занимает второе место в группе уступая лидеру Франции четырьмя очками. 4 сентября национальная команда сыграет в пятом туре против Франции в Киеве. Начало игры в 21:45. Отчет и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.