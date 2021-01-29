"Страшно не люблю предателей" - Суркис о Сабо

Йожеф Сабо сейчас работает экспертом на телевидении. Фото: ТК "Футбол".

Президент "Динамо" Игорь Суркис считает бывшего тренера и вице-президента команды Йожефа Сабо предателем.

Босс "бело-синих" не может простить Сабо, что то болел за "Ференцварош" в матче Лиги чемпионов против "Динамо", рассказал Суркис в интервью Дмитрию Гордону.

"Я ужасно не люблю предателей. Или предал Сабо? Это он пусть решает. Знаю одну вещь - я в отношении него был честен. Я все, что мог в его профессиональной карьере, ему дал. И все, что он будет говорить, плохое или хорошее (так он много раз обманул), это не будет соответствовать действительности.

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Я просто приведу один пример. Меня предал-не изменил, мне какая разница? В конечном итоге, как может человек, который был тренером "Динамо", дружила со мной, сказать о том, что он будет болеть за команду Реброва "Ференцварош"? Он мог сказать, что будет болеть за Реброва как тренера, но не за команду же "Ференцеварош" - это было последней каплей. Я не говорю о том, что он работает на канале, который, мягко говоря, недружественным нам - это нормально. Справедливо-несправедливо поливать команду - так ты помоги, встреться, подскажи, если ты такой опытный.

Он мог сказать, что будет болеть за Реброва как тренера, но не за команду же "Ференцеварош" - это было последней каплей

Слова Валерия Лобановского знаете? Сабо оставался тренером сборной, он сказал гениальные слова, которые может подтвердить Алексей Михайличенко: "Врагов надо держать очень близко и ни в коем случае не отпускать на вытянутую руку". Я так не считаю, Сабо мне не враг, если ему, не дай Бог, понадобится помощь, я ему протяну руку по одной простой причине - он много сделал для того советского футбола, о котором я могу не помнить", - сказал Суркис.

Йожеф Сабо работал в "Динамо" в сезонах 1992/94, 1994/1997, 2004/05 и в 2007 году. За это время дважды выиграл чемпионат и сколько раз Кубок Украины.