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вторник, 29 октября 2019 18:10

"Столичные соблазны могут испортить карьеру Жерсона Родригеса в "Динамо"" - Циганик

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&quot;Столичные соблазны могут испортить карьеру Жерсона Родригеса в &quot;Динамо&quot;&quot; - Циганик
Жерсон Родригес пока никак не может себя найти в Украине. Фото: ФК "Динамо".

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик высказался о динамовском легионере Жерсоне Родригесе. Об этом пишет "Динамомания"

"Слава Богу, в" Динамо "поняли, что он не может играть центрфорварда и перестали его мучить. Родригес технический, но ему не хватает и навыков игры на позиции нападающего. У него был момент с" Брюгге ", он забил" Шахтеру " , но мастерство не обманешь. на длинной дистанции это заметно. Жерсона попробовали на его родной позиции левого полузащитника, и в матче с "Карпатами" он растворился.

У меня впечатление, что у него сейчас проблемы не столько игрового характера. Хочу ошибаться, но Родригес может повторить путь футболистов, которые никогда не имели хороших контрактов и не видели больших денег. Жеросн оказался в большом клубе, в столице большой европейской страны с ресторанами и красивыми девушками. Все эти искушения испортить карьеру Родригеса в "Динамо". Помню, как во Львове перед матчем сборной Украины с Люксембургом Жерсон сидел в ночном клубе до пяти утра ", - сказал Цыганик в программе" Цыганык LIVE "

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Жерсон Родригес перешел в "Динамо" с японского клуба "Джубило Ивата". В Украине провел 7 матчей, в которых отметился 2 мячами.

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