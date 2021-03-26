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пятница, 26 марта 2021 12:03

Степаненко возвращается к полноценным тренировкам

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Степаненко возвращается к полноценным тренировкам
тарас Степаненко пропускает матчи сборной. Фото "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко готовится вернуться в общую группу после травмы колена.

"После матча с "Колосом" при тяжелых погодных условиях и местами твердом поле колено среагировало. Плюс была хорошая нагрузка после сборов, холодно. Не было времени отдыхать, был матч Лиги Европы, в котором я принял участие. После этого начал чувствовать дискомфорт. Еще вышел на матч с "Рухом", но понял, что не могу играть в полную силу, и попросил замену.

Как раньше, уже не будет, потому что была операция. Но сейчас колено позволяет мне делать все, я не чувствую дискомфорта. Делаю тренировки, которые провоцируют нагрузку, чтобы посмотреть, как колено будет себя вести. Я уже начал в общей группе тренироваться, но это были не интенсивные занятия, потому что у ребят матчи.

Надеюсь, что с 29 марта смогу работать в полную силу и готовиться к ближайшим матчам. Но со стопроцентной уверенностью сказать не могу, потому что никто не знает, как будет вести себя колено в период нагрузок уже именно футбольных", – сказал Степаненко.

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Таким образом, 31-летний украинец попытается войти в обычный режим тренировок уже во время недельного цикла подготовки к матчу 20-го тура УПЛ с "Ворсклой", который состоится 4 апреля. Ранее сообщалось что Степаненко может пропустить Евро из-за травмы.

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