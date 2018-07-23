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понедельник, 23 июля 2018 11:17

Стартовал чемпионат Украины по футболу - видео

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Стартовал чемпионат Украины по футболу - видео
"Львов" с победы начал новый сезон. Фото: ФК "Львов"

Матчами "Заря" - "Мариуполь", "Карпаты" - "Александрия" и "Арсенал" - "Львов"начался новый сезон в высшем украинском дивизионе.

В поединке в Запорожье луганчане вырвали волевую победу. Мариупольцы забили быстрый мяч: уже на 9-й минуте с пенальти отличился Вячеслав Чурко. После перерыва победу "Зари" принесли Артем Гордиенко (на 50-й минуте) и Олексаендр Караваев (на 85-й). Караваев также занес в актив голевой пас, когда забивал Гордиенко.

"Заря" - "Мариуполь" 2:1

Голы: Гордиенко, 50, Караваев, 85 - Чурко, 9, пен.

"Заря": Махарадзе, Каменюка, Вернидуб, Сваток, Чеберко, Харатин (Силас, 68), Гордиенко, Караваев, Кочергин (Арвеладзе, 86), Хомченовский (Рафаэл Ратау, 68), Громов.

"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев (Полегенько, 46), Яворский, Быков, Демир, Чурко (Горбунов, 70), Белый, Мишнев, Пихаленок (Чоботенко, 80), Тищенко, Фомин.

Предупреждение: Каменюка (8), Мишнев (25), Харатин (38), Тищенко (45), Быков (76)

Во Львове "Карпаты" уступили александрийцам (0:2), в которых отличились Андрей Цуриков (на 72-й минуте) и Виталий Пономарь (на 81-й).

"Карпаты" - "Александрия" 0:2

Голы: Цуриков, 72, Пономар, 81

"Карпаты": Кучинский, Лобай, Федецкий, Мирошниченко, Голодюк (Эрбес, 73), Мякушко, Вербный, Гуцуляк, Карраскаль, Швед (Варгас, 64), Ди Франко (Санчес, 78)

"Александрия": Панькив, Шендрик, Пашаев, Бондаренко, Бацула, Полярус (Задерака, 65), Цуриков, Запорожан, Ковалец (Пономар, 61), Банада, Ситало (Протасов, 82)

Предупреждение: Карраскаль (16), Банада (18), Голодюк (40), Задерака (82)

В Киеве "Арсенал" не смог ничего поделать с львовянами (0:2), в которых забивали Сергей Воронин (на 29-й минуте) и Александр Голиков (на 50-й). Отличный голевой пас отдал Ростислав Волошинович.

"Арсенал-Киев" - "Львов" 0:2

Голы: Воронин, 29 Голиньков, 50

"Арсенал-Киев": Ситало, Насонов (Майданевич, 88), Пирис, Елич (Николич, 74), Дубинчак, Стрижак, Бушман, Домбровский, Нгейитала, Семчук (Семенюк, 52), Баланюк

"Львов": Бандура, Адамюк, Парамонов, Воронин, Голиков, Приймак, Каленчук, Западня, Аугусто Бруно (Мартан, 90), Волошинович (Рафаэл Сабино, 78), Бруно Дуарте (Жулио Сезар, 65)

Предупреждение: Елич (22), Западня (42), Голиков (57), Приймак (61), Пирис (63), Домбровский (87)

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В понедельник, 23 июля, состоится матч "Черноморец" - "Олимпик", а гранды отечественного футбола сыграют в среду, 25 июля.

Gazeta.ua
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